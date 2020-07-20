Tecavüz davasında yeni gelişme! Tecavüz ile suçlanan HDP'li Tuma Çelik partiden ihraç edildi

Gündeme bomba gibi düşen olayda, HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik sessizliğini korurken, İddialar üzerine harekete geçen Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılmasını öngören dosyayı hazırlayıp TBMM'ye gönderdi. Olayın ardından istifa ettiğini duyuran Çelik, bugün ise partisinden ihraç edildi.

OLAY NASIL OLMUŞTU

Tuma Çelik, iddialara göre; 24 Haziran 2018'deki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesinde Mardin'de seçim çalışmaları kapsamında bir derneğin toplantısına katıldı. Çelik, toplantının yapıldığı binada bir kadına tecavüz etti. Çelik bununla da yetinmedi ve kendisini şikayet etmek isteyen kadına rahatsızlık vermeye devam etti. Tehdit, şantaj ve her yolu deneyerek kadının kendisini şikayet etmemesi için baskı yaptı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı kadının şikayeti üzerine Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılmasını öngören fezlekeyi düzenleyip Meclis'e göndermişti.

MAĞDUR KADININ SÖZLERİ

Çelik'in tecavüzüne uğradığını iddia eden mağdur kadın, "Yardım edeceği gerekçesiyle görüşmeler sırasında zorla ve istemim dışında tecavüz etti. O gün sadistçe, hunharca, zorla, canımı acıta acıta tecavüz etti. 'Benim diğer yüzümü tanımıyorsun. Olayı unut yoksa seni mahvederim' diyerek tehdit etti. HDP Mardin milletvekilleri Ebru Günay ve Pero Dündar'a anlattım yaşadıklarımı. İlk etapta inandılar. Sonra 'Biz araştırıp gereğini yaparız, sen bu olayı kapat ve unut' diyerek beni vazgeçirmeye çalıştılar" dedi.