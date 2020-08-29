Tarihte bugün ne oldu? 29 Ağustos tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 29 Ağustos'ta yaşananlar!

29 Ağustos tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 29 Ağustos'ta yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 29 Ağustos tarihinde ne öldü, kim doğdu, kim oldu, hangi önemli olaylar oldu?

29 AĞUSTOS'TA YAŞANAN ÖNEMLİ OLAYLAR