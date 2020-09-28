Tarihte bugün ne oldu? 28 Eylül tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 28 Eylül'de yaşananlar!

28 Eylül tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 28 Eylül'de yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 28 Eylül tarihinde ne oldu

OLAYLAR

• 1538 - Osmanlı donanması ile Haçlı donanması arasındaki Preveze Deniz Muharebesi Osmanlı galibiyetiyle sonuçlandı.

• 1730 - Lâle Devri'ni sona erdiren Patrona Halil İsyanı başladı.

• 1864 - Uluslararası Emekçiler Birliği (Birinci Enternasyonal) Londra'da kuruldu.

• 1889 - Metrik sistemin temel birimleri olan kilogram ve metre Fransa'da düzenlenen I. Ağırlıklar ve Ölçümler Genel Konferansı'nda tanımlandı.

• 1920 - Kâzım Karabekir komutasındaki Türk ordusu, Doğuda Ermenileri yendi.

• 1928 - Alexander Fleming, Penicillium Notatum isimli bir küfün antibiyotik özellikler taşıdığını keşfetti ve Penisilini buldu.

• 1937 - Anayasanın değiştirileceğini iddia eden Tan gazetesi Bakanlar Kurulu tarafından 10 günlüğüne kapatıldı.

• 1937 - Mussolini ve Hitler, Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda bir milyonu aşkın insanın katıldığı bir gösteride birlikte konuşarak gövde gösterisi yaptı.

• 1939 - Nazi Almanyası ve SSCB, işgal ettikleri Polonya'yı paylaştıkları bir protokol imzaladı.

• 1950 - BM emrine verilen Kore birliği, İskenderun'dan gemilerle Kore'ye doğru hareket etti.

• 1955 - Türk Migros İstanbul'da hizmete başladı.

• 1961 - Cemal Abdünnasır önderliğinde Mısır ile Suriye'nin birleşmesiyle oluşan Birleşik Arap Cumhuriyeti Suriye'deki askeri darbenin ardından sona erdi.

• 1965 - İstanbul Kız Kulesi Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanlığı'na devredildi.

• 1978 - Sosyalist Enternasyonal, CHP'nin üyelik başvurusunu kabul etti.

• 1978 - Sovyetler Birliği, Kuzey Kutbu'nda nükleer denemeler yaptığını ilk kez açıkladı.

• 1982 - Halk arasında Banker Kastelli olarak anılan Abidin Cevher Özden, Tunus'ta yakalandıktan sonra Türkiye'ye getirilerek tutuklandı.

• 1986 - Boşalan 11 milletvekilliği için ara seçim yapıldı.

• 1992 - Avrupa Birliği kuruldu.

• 1994 - Modern deniz tarihinin en büyük kazası yaşandı ve M/S Estonia feribotu Baltık Denizi'nde battı; 852 kişi öldü.

• 1995 - Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) lideri Yaser Arafat ile İsrail başbakanı İzak Rabin, Batı Şeria'nın Filistin yönetimine devri konusunda anlaştılar.

• 2003 - Türkiye kadın millî voleybol takımı, tarihinde ilk kez Avrupa ikincisi oldu.

DOĞUMLAR

• MÖ 551 - Konfüçyüs, Çinli filozof (ö. MÖ 479)

• 1681 - Johann Mattheson, Alman besteci (ö. 1764)

• 1803 - Prosper Merimee, Fransız romancı (ö. 1870)

• 1841 - Georges Clemenceau, Fransız gazeteci, doktor, siyasetçi ve Başbakan (ö. 1929)

• 1852 - Henri Moissan, Fransız kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 1907)

• 1887 - Avery Brundage, Amerikalı atlet (ö. 1975)

• 1898 - Carl Clauberg, Nazi Almanyası'nda tıp doktoru (Toplama kamplarında insanları kobay olarak kullanan) (ö. 1957)

• 1905 - Max Schmeling, Alman boksör ve Dünya ağır sıklet şampiyonu (ö. 2005)

• 1919 - İsmail Erez, Türk diplomat ve Türkiye'nin Paris Büyükelçisi (ö. 1975)

• 1924 - Lale Oraloğlu, Türk tiyatro sanatçısı (ö. 2007)

• 1924 - Marcello Mastroianni, İtalyan oyuncu (ö. 1996)

• 1930 - Immanuel Wallerstein, Amerikalı sosyolog

• 1932 - Víctor Jara, Şilili sanatçı (ö. 1973)

• 1933 - Miguel Berrocal, İspanyol ressam ve heykeltıraş (ö. 2006)

• 1934 - Brigitte Bardot, Fransız oyuncu

• 1950 - Levent Kırca, Türk komedyen

• 1952 - Seyyal Taner, Türk şarkıcı ve oyuncu

• 1952 - Sylvie Kristel, Hollandalı sinema sanatçısı ve model (ö. 2012)

• 1957 - Ayşegül Aldinç, Türk şarkıcı ve oyuncu

• 1967 - Mira Sorvino, Amerikalı oyuncu

• 1968 - Naomi Watts, İngiliz oyuncu

• 1970 - Miraç Eronat, Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı

• 1971 - Cenk Durmazel, Türk komedyen ve Malt ve Badluck grubunun solisti

• 1972 - Dita Von Teese, Amerikalı model

• 1976 - Fedor Emelianenko, Rus dövüşçü

• 1979 - Bam Margera, Amerikalı aktör ve kaykaycı

• 1981 - Gül Gölge, Türk TV sunucusu, manken ve oyuncu

• 1986 - Andrés Guardado, Meksikalı futbolcu

• 1986 - Engin Öztürk, Türk oyuncu

• 1987 - Hilary Duff, Amerikalı şarkıcı ve oyuncu

• 1989 - Çağla Büyükakçay, Türk millî tenisçi

• 1989 - Marcus Gross, Alman kanocu

• 1992 - Gizem Başaran, Türk kadın basketbolcu

ÖLÜMLER

• 1555 - Kara Ahmed Paşa, Osmanlı sadrazamı (Kanuni dönemi) (d. ?)

• 1891 - Herman Melville, Amerikalı şair ve yazar (d. 1819)

• 1895 - Louis Pasteur, Fransız kimya ve biyoloji bilgini (d. 1822)

• 1918 - Georg Simmel, Alman sosyolog ve filozof (d. 1858)

• 1953 - Edwin Hubble, Amerikalı astronom (d. 1889)

• 1964 - Harpo Marx (Marx Kardeşler'in ikincisi), Amerikalı oyuncu ve komedyen (d. 1888)

• 1966 - Andre Breton, Fransız yazar ve şair (d. 1896)

• 1970 - Cemal Abdünnasır, Mısır'ın ikinci cumhurbaşkanı, sosyalist lider (d. 1918)

• 1970 - John Dos Passos, Amerikalı yazar (d. 1896)

• 1978 - I. Ioannes Paulus, Papa (33 günle dönemi en kısa 10 papadan biri) (d. 1912)

• 1979 - Cevat Yurdakul, Türk polis ve Adana Emniyet Müdürü (suikast sonucu) (d. 1942)

• 1984 - Cihat Baban, Türk siyasetçi, gazeteci ve yazar (d. 1911)

• 1987 - Sevim Deran, Klasik Türk müziği sanatçısı (d. 1935)

• 1989 - Ferdinand Marcos, Filipinler Devlet Başkanı (d. 1917)

• 1991 - Miles Davis, Amerikalı müzisyen (d. 1926)

• 1993 - Tevfik Akdağ, Türk şair (d. 1932)

• 1994 - Harry Saltzman, Amerikalı film yapımcısı (d. 1915)

• 2000 - Pierre Trudeau, Kanada'nın 15. Başbakanı (d. 1919)

• 2003 - Elia Kazan, Kayseri doğumlu, Rum asıllı Amerikalı yönetmen ve yazar (d. 1909)

• 2010 - Arthur Penn, Amerikalı yönetmen (d. 1922)

• 2010 - Ali Ecder Akışık, Türk tiyatro, sinema oyuncusu ve seslendirme sanatçısı (d. 1938)

• 2013 - Turgut Özakman, Türk bürokrat, yazar ve avukat (d. 1930)

• 2014 - Talip Apaydın, Türk yazar (Köy enstitüsü mezunu) (d. 1926)

• 2016 - Şimon Peres, İsrailli siyasetçi (d. 1923)