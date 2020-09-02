Tarihte bugün ne oldu? 2 Eylül tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 2 Eylül'de yaşananlar!

2 Eylül tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 2 Eylül'de yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 2 Eylül tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu?

2 EYLÜL'DE YAŞANAN ÖNEMLİ OLAYLAR