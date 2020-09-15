Tarihte bugün ne oldu? 15 Eylül tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 15 Eylül'de yaşananlar!

15 Eylül tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 15 Eylül'de yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 15 Eylül tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu?

15 EYLÜL'DE YAŞANAN ÖNEMLİ OLAYLAR