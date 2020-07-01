Son dakika haber | Erdoğan, ekim sonunda ilçe kongrelerini, sonrasındaki dört ayda il kongrelerini bitirerek 7. Olağan...
Son dakika haberlerine göre Erdoğan, ekim sonunda ilçe kongrelerini, sonrasındaki dört ayda il kongrelerini bitirerek 7. Olağan Büyük Kongre tarihini açıklayacaklarını bildirdi.
01.07.2020 12:31 | Son Güncelleme: 01.07.2020 13:01
Erdoğan, ekim sonunda ilçe kongrelerini, sonrasındaki dört ayda il kongrelerini bitirerek 7. Olağan Büyük Kongre tarihini açıklayacaklarını bildirdi.