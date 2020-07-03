Sakarya buluna ve Türkiye'nin en büyük havai fişek üretim fabrikasında facia yaşandı. 186 çalışanı olan fabrikada patlama sonucu ölen ve yaralananlar olurken Sakarya'daki havai fişek patlaması nerede oldu? Sakarya'daki havai fişek patlamasında kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı sorularının yanıtları merak edildi.

SAKARYA'DAKİ HAVAİ FİŞEK PATLAMASI NEREDE OLDU?

Sakarya'nın Hendek Yukarıçalıca mevkisindeki bir havai fişek fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Patlamada 4 vatandaşımız hayatını kaybederken 97 vatandaşımız yaralandı.

Sakarya Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ambulans ve itfaiye dışında kimseyi almıyorlar. Net bir bilgim yok. 3-4 yıl önce de patlama yaşandı. Aynı fabrikada oldu. Ölen olmamıştı. Patlamalar hala sürüyor. Olay yerine 300 metre mesafedeyim. İlk baştaki kadar güçlü olmasa da patlamalar sürüyor. Tüm ekipler şu an burada. Hendek ilçesine 16 kilometre mesafede bir tesis" dedi.

Sakarya - Hendek

Patlama sesi yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki kentin birçok noktasından duyuldu. Patlamanın ardından deprem olduğunu sanan birçok kişi sokağa çıktı. Bölgeye, çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlama sonrası fabrikada yangın çıktı.

SAKARYA'DAKİ HAVAİ FİŞEK PATLAMASINDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ, KAÇ KİŞİ YARALANDI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "186 personel bulunuyor. 100 kişiye ulaşıldı, 20 kişi işe gelmedi, 15 kişi patlamadan önce fabrikadan ayrıldı 45-50 kişi halen kayıp" dedi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'dan patlamaya ilişkin yapılan açıklamada, "Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonrası AFAD, 112, İtfaiye ve Jandarma ekipleri bölgeye ivedilikle sevk edilmiş olup, yangına müdahale çalışmaları devam etmektedir." denildi.

DEPREM CİHAZLARINDA İLKİ 11:05'TE OLMAK ÜZERE 3 PATLAMA KAYDEDİLDİ

AFAD'ın Hendek bölgesindeki deprem kayıt cihazlarına göre, ilk patlama 11:05'te olmak üzere saat 11:15 ve 11:18'de 3 güçlü patlama kaydedildi.

Patalama sonrası görüntüler: