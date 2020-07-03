Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında yaşanan şiddetli patlama ülke genelinde büyük endişeye neden oldu Peki, Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamada kaç kişi yaralandı? Havai fişek patlamasına ölen var mı?

SAKARYA'DA HAVAİ FİŞEK FABRİKASINDAKİ PATLAMADA KAÇ KİŞİ YARALANDI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 73 kişininse yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Patlama sesi yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki kentin birçok noktasından duyuldu. Patlamanın ardından deprem olduğunu sanan birçok kişi sokağa çıktı. Bölgeye, çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sakarya Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, "150-200 civarında çalışanı olduğu söyleniyor. Ambulans ve itfaiye dışında kimseyi almıyorlar. Net bir bilgim yok. 3-4 yıl önce de patlama yaşandı. Aynı fabrikada oldu. Ölen olmamıştı. Patlamalar hala sürüyor. Olay yerine 300 metre mesafedeyim. İlk baştaki kadar güçlü olmasa da patlamalar sürüyor. Tüm ekipler şu an burada. Hendek ilçesine 16 kilometre mesafede bir tesis" dedi.

"VAHİM BİR TABLO VAR"

Sakarya Belediye Başkanı, "Vahim bir tablo var. Yaralılarımızı çıkarmaya çalışıyoruz. Hala patlamalar devam ediyor. Düzce ve Kocaeli'den yardım istedik, bütün ekiplerden yardım istiyoruz." dedi.