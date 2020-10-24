Son Dakika! Sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 100 kişiden 40'ı tutuklandı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Son zamanlarda meydana gelen alkollü içki zehirlenmesine bağlı yaşanan ölüm olaylarıyla ilgili olarak yakalanan 100 şüpheliden 40'ı tutuklanmıştır" denildi.

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