PS Plus Ekim 2020 ücretsiz oyunları neler? Sony, PlayStation Plus Ekim 2020 tamamen ücretsiz oyunlarını duyurdu!

Her ay ücretsiz oyunlar sunan PS PLUS'ın bu ay sunacağı oyunlar belli oldu. Ekim ayında sunulacak oyunlar, konuları ve asıl fiyatları ne kadar?

PlayStation Plus yine çok sevilen iki oyun ile karşınızda! Toplam değeri 603 TL olan iki oyun hakkında merak edilenler haberimizde!

PLAYSTATION PLUS NEDİR? PS PLUS ÜYELİK NASIL YAPILIR?

PS Plus abonesi olarak, pek çok çevrimiçi ve çok oyunculu oyunu oynayabilirsiniz. Ayrıca PS Plus üyelerine özel indirimler, her ay ücretsiz oyunlar vardır. Çevrimiçi oyun oynamak isteyen PS4 sahipleri bu üyeliği mutlaka yaptırmalıdır. Yoksa çevrimiçi oyunları oynamak mümkün olmaz. Bu oyunları oynayabilmek için de üyeliğinizi devam ettirmeniz gerekir.

PLAYSTATION PLUS ÜYELİK ÜCRETLERİ NE KADAR?

3 ayrı seçenek sunan Plus üyeliği ilk 14 gün deneme süreci de sunmaktadır.

1 aylık üyelik: 23,99 TL

3 aylık üyelik: 74,99 TL

1 yıllık üyelik: 179,99 TL

NEED FOR SPEED PAYBACK KONUSU | NEED FOR SPEED PAYBACK PS4

Dünyanın en çok satan video oyun serilerinden biri olan Need for Speed™, yeni sürüş aksiyonu Need for Speed Payback ile bomba gibi bir dönüş yapıyor.

Fortune Valley'nin yer altı dünyasında, bir ihanetle bölünen ekibiniz, şehirdeki kumarhanelere, suçlulara ve aynasızlara hükmeden adi karteli, yani Kasa'yı devirmek için intikam arayışıyla tekrar bir araya geliyor. Bu yozlaşmış kumarcılar cennetinde bahisler yüksek oynanır ve Kasa her zaman kazanır. Yarışçı Tyler, Şovmen Mac ve Dümenci Jess'in dünyasına dalın, birbirinden zorlu ve farklı etkinliklerde direksiyon sallayın. Valley'deki yer altı dünyasının saygısını kazanıp Kasa'yı devirecek o son yarışta yer almak için her sürücünün yarışlara katılması, görevleri tamamlaması ve meydan okumalara karşılık vermesi gerekiyor.

NEED FOR SPEED PAYBACK PS4 OYNANIŞ

1 Oyuncu

Ağ Oyuncusu 2-8 - Tam oyun, çevrimiçi çok oyunculu oyun erişimi için PlayStationPlus üyeliği gerektirir

minimum 46 GB alan gerekir

DUALSHOCK4 Titreşim İşlevi

Uzaktan Oynama Destekli

HDTV ekran çözünürlüğü: 720p, 1080i, 1080p

NEED FOR SPEED PAYBACK SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 2020

Need For Speed Payback Sistem Gereksinimleri (Minimum)

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7 veya üstü

İşlemci: Intel i3 6300 @ 3.8GHz veya AMD FX 8150 @ 3.6GHz

RAM: 6 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti veya AMD Radeon HD 7850 veya eşdeğer DX11 uyumlu, 2 GB bellekli GPU

DirectX: 11 uyumlu ekran kartı

Depolama Alanı: 30 GB

Need For Speed Payback Sistem Gereksinimleri (Önerilen)

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10, 8, 8.1

İşlemci : Intel i5 4690K @ 3.5GHz veya AMD FX 8350 @ 4.0GHz

RAM: 8GB

Ekran Kartı: AMD Radeon™ RX 480 4GB, NVIDIA GeForce® GTX 1060 6GB veya eşdeğer DX11 uyumlu 4 GB bellekli ekran kartı

DirectX: 11 uyumlu ekran kartı

Depolama Alanı : 30 GB

VAMPYR KONUSU | VAMPYR PS4

1918 Londra. Vampir'e dönen Dr. Jonathan Reid'sin. Doktor olarak şehrinin gribe yakalanan vatandaşlarını kurtarmak için tedavi bulmalısın. Vampir olarak iyileştirme yemini ettiklerinle beslenmekle lanetlendin.

İçindeki canavara yenilecek misin? Vampir avcılarına, Zombi Skallara ve diğer doğaüstü yaratıklara karşı savaş ve hayatta kal. Etrafındakileri manipüle etmek, hayatlarını didiklemek ve sonraki kurbanının kim olacağına karar vermek için kötücül güçlerini kullan. Kararlarınla yaşamak için çabala... Londra'yı ya batıracak ya çıkaracaksın.

• VAMPİR OL – Doğaüstü becerilerle savaş ve manipüle et

• HAYATTA KALMAK İÇİN BESLEN – Hem kurtarıcı, hem takipçi ol

• LONDRA'YI ŞEKİLLENDİR – Birbirine bağlı bir vatandaş ağı kararlarına tepkiler veriyor olacak

VAMPYR PS4 OYNANIŞ

Tek oyunculu çevrimdışı

DUALSHOCK 4 titreşim işlevini kullanır

PS4 oyunu, PS Vita aracılığıyla kontrol edilebilir

VAMPYR SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 (64 bit)

İşlemci: Intel Core i3-2130 (3.4 GHz) / AMD FX-4100 (3.6 GHz)

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: 2 GB, GeForce GTX 1050 / Radeon R7 370

Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 (64 bit)

İşlemci: Intel Core i7-3930K (3.2 GHz) / AMD Ryzen 5 1600 (3.2 GHz)

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: 4 GB, GeForce GeForce GTX 970 / GTX 1060 / Radeon R9 390

Depolama: 20 GB kullanılabilir alan