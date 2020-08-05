Prospektüs nasıl yazılır? TDK'ya göre prospektus mu, prospektüs mü?
Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "prospektus". Peki, prospektüs nasıl yazılır? TDK'ya göre prospektüs mü, prospektus mu yazılır?
05.08.2020 14:12 | Son Güncelleme: 05.08.2020 15:10
Prospektüs kelimesini gün içerisinde genellikle kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Prospektus nasıl yazılır? Prospektus mu, prospektüs mü? TDK'ya göre prospektüs kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.
PROSPEKTÜS NASIL YAZILIR? PROSPEKTUS MU, PROSPEKTÜS MÜ?
Prospektus nasıl yazılır sorusunun TDK'ya göre cevabı: "prospektüs" şeklindedir.
Prospektus: Yanlış
Prospektüs: Doğru
TDK'YA GÖRE PROSPEKTÜS NE DEMEK?
prospektüs
isim, (prospe'ktüs), Fransızca prospectus
Tanıtmalık.
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