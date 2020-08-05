Prospektüs nasıl yazılır? TDK'ya göre prospektus mu, prospektüs mü?

Prospektüs kelimesini gün içerisinde genellikle kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Prospektus nasıl yazılır? Prospektus mu, prospektüs mü? TDK'ya göre prospektüs kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

PROSPEKTÜS NASIL YAZILIR? PROSPEKTUS MU, PROSPEKTÜS MÜ?

Prospektus nasıl yazılır sorusunun TDK'ya göre cevabı: "prospektüs" şeklindedir.

Prospektus: Yanlış

Prospektüs: Doğru

TDK'YA GÖRE PROSPEKTÜS NE DEMEK?

prospektüs

isim, (prospe'ktüs), Fransızca prospectus

Tanıtmalık.

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