Olympiakos, Aaron Harrison'ı transfer etti

Yunan ekibi Olympiakos, son olarak Galatasaray'da forma giyen ABD'li basketbolcu Aaron Harrison ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Yunan temsilcisi Olympiakos, bu kapsamda ABD'li basketbolcu Aaron Harrison'ı transfer etti. Konuyla ilgili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açılamada, Aaron Harrison ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. 25 yaşındaki basketbolcu, son iki sezondur Galatasaray'da oynadı.

Harrison, Eurocup'ta geçtiğimiz sezon 16 maçta forma giydi ve 15.9 sayı, 2.8 ribaund ve 2.7 asist ve 1.1 top çalma ortalamalarıyla mücadele etti.

Başarılı basketbolcu kariyerinde ayrıca NBA ekiplerinden Charlotte Hornets ve Dallas Mavericks formaları da giydi. - İSTANBUL