Öğretmen dizisi bitiyor mu? Öğretmen ne zaman final yapacak?

Öğretmen dizisi,Japonya yapımı Mr. Hiiragi's Homeroom projesinden uyarlandı. Dizinin senaryosunu Merve Girgin kaleme aldı. Yönetmen koltuğunda ise Koray Kerimoğlu yer alıyor. Öğretmen dizisi konusu nedir? Öğretmen oyuncuları haberimizde...

ÖĞRETMEN BİTİYOR MU?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın açıklamasına göre, 7. bölüm fragmanı yayımlanan Öğretmen dizisi 9. bölümde final kararı aldı. Ancak dizinin akıbeti hakkında yapım ekibinden henüz bir açıklama gelmedi.

ÖĞRETMEN KONUSU NEDİR?

Hikayenin baş kahramanı olan fizik öğretmeni Akif Erdem; öğrencilerine bir "insanlık dersi" vermek istemektedir. Yalnız Akif Öğretmen; bildiğimiz, alıştığımız öğretmenlerden daha farklı bir ders anlatma yöntemi kullanmaktadır.

Akif Erdem, bu son dersi için öncelikle Küçükkapı Lisesi 12A sınıfını rehin alır ve bir bomba kullanarak sınıfı okulun geri kalanından kopartır. Çocuklar ve Akif artık dışarı çıkamayacaklardır… Ve Akif Öğretmen; çocuklara bir soru sorar; "12A sınıfı öğrencisi Rüya Örnek'in ölümüne aranızdan kim sebep olmuştur?"

Rehin alınan gençlerin bu durumdan kurtulmalarının tek bir yolu vardır; doğruyu söylemek!

Çocuklara ve hatta tüm ülkeye "iyi insan" olmanın önemini anlatan, empati kurmayı ve düşünmeyi öğreten Akif Öğretmen'i zamanla anlayacak ve çok sevecek olan öğrenciler; yaptıkları yanlışların farkına varıp son derslerini başarıyla tamamlayacaklardır.

OYUNCU KADROSU

İlker Kaleli, Ceren Moray, Serhat Kılıç, Afra Saraçoğlu, Serkan Keskin, Şerif Erol, Mert Ramazan Demir, Doğa Özüm, Efekan Can, Elif Ceren Balıkçı, Bensu Uğur, Özgür Civelek, Ezgi Gör, Göksu Melek Ulucan, Seyit Nizam Yılmaz, Burak Can Aras, Deniz Özgür, Ömer Furkan Eroğlan, Can Bartu Aslan, Beran Soysal, İsmail Karagöz, Hasan Şahintürk, Cansın Şenel ve Ruhi Sarı yer alıyor.