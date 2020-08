Moğol usulü et tarifi: Moğol usulü et nasıl yapılır? Moğul usulü et malzemeleri

Moğol usul et yemeği, mutfağın müdavimleri tarafından sevilen tarifler arasında bulunuyor. Et, hazırlanan karışımda yaklaşık 2 saat marine edildikten sonra, baharat ve sebzelerle enfes bir yemek olmaya hazır hale geliyor. İşte, Moğol usulü et yemeği detayları...

MOĞOL USULÜ ET MALZEMELERİ

1 kilogram dana kontrfile

1 çay kaşığı pul biber

2 yemek kaşığı elma sirkesi

1 tatl kaşığı bal

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı karabiber

1 yemek kaşığı zencefil

2 diş sarımsak

1/2 su bardağı soya sosu

60 gram esmer şeker

1 yemek kaşığı nar ekşisi

250 mililitre su

2 su bardağı mısır nişastası

1 su bardağı sıvı yağ

6 dal taze soğan

1 tatlı kaşığı susam

MOĞOL USULÜ ET NASIL YAPILIR?

* Doğranmış etler pul biber, elma sirkesi, bal, zeytinyağı ve karabiber ile karıştırılıp buzdolabında 2 saata yakın marine edilir.

* Sos tavasında zeytinyağı ile zencefil ve sarımsak, kokusu çıkana kadar sotelenir.

* Soya sosu, esmer şeker, nar ekşisi ve su eklenip ara sıra karıştırılarak kaynamaya bırakılır. Sos ise kaynadıktan sonra ocaktan alınır.

* Marine olan etler bir kapta mısır nişastası ile karıştırılır ve fazla olan nişasta etin üzerinden alınır.

* Tavada kızdırılan sıvı yağda etlerin dışı pişmiş, içi hafif pembe olacak şekilde kızartılır. Etin yağı kağıt havlu ile alınır.

* Bir tavada pişen etler ve soya sosu karışımı birleştirilir. Orta ateşte nişasta, sosu koyulaştırana kadar pişirmeye devam edilir.

* Eti ocaktan almadan önce taze soğanın yeşil tarafları eklenerek yemek ocaktan alınır.