Minyonlar filmi konusu nedir? Minyonlar oyuncuları ve Minyonlar özeti!

Minyonlar filmi, beyaz perdede büyük beğeni topladı. Televizyonda da izleyici ile buluşan Minyonlar filmini izleyecek olanların merak ettiği Minyonlar konusu nedir, Minyonlar oyuncuları kimler ve Minyonlar özeti gibi konuları inceliyoruz.

MİNYONLAR FİLMİNİN ÖZETİ

Minyonlar (The Minions) filminin hikayesi zamanın başlangıcıyla başlıyor. Tek hücreli sarı organizmalar olarak doğan Minyonlar, zaman içinde gelişir ve her zaman efendilerin en çılgınına hizmet ederler. T-reks'ten Napolyon'a kadar bu efendileri elde tutma konusunda sürekli başarısız olan Minyonlar hizmet edecekleri kimseleri kalmayınca büyük bir depresyona girerler. Ama Kevin adlı minyonun bir planı vardır. Genç asi Stuart ve sevimli minik Bob ile birlikte kardeşlerinin izinden gideceği kötü bir patron bulmak üzere işe koyulacaklardır. Üçlü, sonunda kendilerini yeni potansiyel efendileri, dünyanın ilk dişi süper kötüsü olan Scarlet Overkill'e götürecek olan heyecan dolu bir yolculuğa çıkarlar. Soğuk Antarktika'dan 1960'ların New York'una seyahat eden Minyonlar, tüm Minyonları yok olmaktan kurtarmak olan o güne kadarki en büyük sınavlarını vermek için modern Londra'ya varırlar.

MİNYONLAR OYUNCULARI VE KADROSU

Pierre Coffin ve Kyle Balda'ın yönettiği 'Minyonlar'ın senaryosunuBrian Lynch yazdı. Yapımcılığını ise Chris Meledandri ve Janet Healy'ın yaptığı 'Minyonlar', 2015 tarihli Amerikan 3D animasyon filmidir. Filmin Türkçe seslendirmesini; Beren Saat ve Kenan Doğulu yapıyor.

Yönetmen: Pierre Coffin, Kyle Balda

Oyuncular: Sandra Bullock, Jon Hamm, Michael Keaton