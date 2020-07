Her bir nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla her bir mi, herbir mi? Her bir ne demek?

Her bir kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, her bir TDK'ya göre nasıl yazılır? Her bir nasıl yazılır? Her bir mi, her bir mi? TDK'ya göre her bir kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

TDK'YA GÖRE HER BİR NASIL YAZILIR?

Her bir: Yanlış

Her bir: Doğru

TDK'YA GÖRE HER BİR NE DEMEK?

her bir

sıfat

Sayılabilen şeylerin ayrı ayrı hepsi, beher (I).