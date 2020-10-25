Galatasaray ve BB Erzurumspor maçında dikkat çeken isim! Galatasaray ve BB Erzurumspor maçında gözler Luyindama'nın üzerindeydi!

Oldukça dikkat çeken maçta birçok önemli pozisyon oldu. Ancak gözler Kongo asıllı başarılı topçu Luyindama'ya evrilmiş durumdaydı. karşılaşmada en fazla ikili ve hava topu kazanan isim olan futbolcu maç sonrası şunları söyledi:

'Maç oynadıkça daha iyi olacağımı düşünüyorum. Bugün (dün) hocamızın istediği şekilde daha farklı oynadım ve başarılı olduğumu düşünüyorum. Birinci yarıdan sonra soyunma odasında arkadaşlarımızla oturup konuştuk. İkinci devreye daha kararlı ve motive bir şekilde çıktık. Üç puanı istiyorduk ve aldık..'