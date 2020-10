Dominic West kimdir? Dominic West kaç yaşında? Dominic West filmleri neler? Dominic West eşi kimdir?

İngiliz aktör, müzisyen ve yönetmen olan Dominic West televizyondaki en önemli rolü The Wire'da Amerikan polis dedektifi Jimmy McNulty rolünü canlandırdı. Peki, Dominic West filmleri neler? Dominic West eşi kimdir? Dominic West kimdir?

DOMINIC WEST KİMDİR?

Dominic Gerard Francis Eagleton West (15 Ekim 1969 doğumlu) İngiliz aktör, yönetmen ve müzisyendir. En çok The Wire'da (2002–2008) Jimmy McNulty ve The Affair'de (2014–2019) Noah Solloway oynamasıyla tanınır. Seri katil Fred West'i Uygun Yetişkin'de canlandırdığı için 2012 İngiliz Akademi Televizyon Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu dalında İngiliz Akademi Televizyon Ödülü'nü kazandı (2011)ve 2018 BBC mini dizisi Les Misérables'da Jean Valjean'ı canlandırdı. Filmleri arasında Chicago (2002), 300 (2007), Punisher: War Zone (2008), John Carter (2012), The Square (2017) ve Colette (2018) bulunmaktadır. West şimdi Sky One dizisi Brassic'te Dr Chris Cox rolünü oynuyor. Dominic Gerard Francis Eagleton West, 15 Ekim 1969'da Yorkshire'ın West Riding eyaletindeki Sheffield'de doğdu. İrlanda Katolik kökenli bir ailede doğan yedi kardeşin (beş kız ve iki erkek) altıncısıdır. Annesi Pauline Mary (kızlık soyadı Cleary) bir oyuncuydu ve babası Thomas George Eagleton West, bir plastik fabrikasına sahipti.Amerikalı politikacı Thomas Eagleton'ın bir zamanlar ilk kuzeni olan West, Eton Koleji'ne girdikten sonra İngiliz edebiyatı okudu. Trinity College Dublin'de, 1993'te mezun oldu. 1995'te Guildhall Müzik ve Drama Okulu'ndan mezun oldu.

DOMINIC WEST EŞİ KİMDİR?

1998'de West ve kız arkadaşı Polly Astor'un (Michael Astor'un kızı) aktris olan Martha adında bir kızı oldu. West daha sonra üniversitede çıktığı Catherine FitzGerald ile aşkını yeniden alevlendirdi. İkisi 26 Haziran 2010'da Glin, County Limerick'te evlendi ve dört çocukları oldu: Dora, Senan, Francis ve Christabel. İngiliz-İrlandalı bir aristokrat olan FitzGerald, 29. Glin Şövalyesi Desmond FitzGerald'ın kızıdır ve daha önce Durham'ın 7. Kontu Edward Lambton ile evliydi. West ve FitzGerald, Londra'daki Shepherd's Bush'taki bir kasaba evi ile FitzGerald'ın İrlanda'daki çocukluk evi olan Glin Castle arasında zamanlarını böldüler. Ağustos 2014'te West, The Guardian'a gönderilen ve İskoçya'nın Eylül'de bu konuyla ilgili referandumda Birleşik Krallık'ın bir parçası olarak kalmak için oy kullanmasını umduklarını ifade eden bir mektuba imza atan 200 halk figüründen biriydi. Ekim 2020'de West, İngiliz aktris Lily James'le öpüşürken ve el ele tutuşurken medeni durumu hakkında sorular sorarken görüldü.

DOMINIC WEST FİLMLERİ NELER?

Joe Smoker,

Richard III,

True Blue,

Surviving Picasso,

E=mc2,

The Gambler,

Diana & Me,

Spice World,

A Midsummer Night's Dream,

Star Wars: Episode I – The Phantom Menace,

28 Days,

Rock Star,

Ten Minutes Older,

Colette,

Tomb Raider,

The Square,

Finding Dory,

Money Monster,

Genius