Berk Atan kimdir? Berk Atan nereli, kaç yaşında? Berk Atan sevgilisi, boyu

Berk Atan, Her Şey Yolunda Merkez adlı dizi ile oyunculuğa adım attı. Güneşin Kızları ve Cennet'in Gözyaşları gibi dizilerde rol aldı. Son olarak TRT1 ekranlarında Gönül Dağı adlı dizide başrol oalrak oynuyor. İşte, oyuncu Berk Atan hayatı hakkında detaylar...

BERK ATAN KİMDİR?

Atan, 26 Eylül 1991 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nde eğitim gördü.

2011 Best Model of Turkey'de "Gelecek Vaat Eden", 2012 Best Model of Turkey'de ise birinci seçildi. 2013 yılındaki Best Model the World'de ise birinci oldu. Her Şey Yolunda Merkez dizisindeki Selçuk Demircioğlu karakteri ile oyunculuğa adım attı. Ardından Altındağlı dizisinde Pamir karakterini canlandıran Atan, Güneşin Kızları ve Cennet'in Gözyaşları dizisinde oynadı. Genç oyuncu 1,88 boyunda ve 83 kilodur.

DİZİLERİ - FİLMLERİ

2013 Altındağlı

2013 Her Şey Yolunda Merkez

2015 Güneşin Kızları

2017 Dayan Yüreğim

2017 Cennet'in Gözyaşları