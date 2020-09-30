Alişan, Deniz Çakır hakkında ne dedi? Deniz Çakır - Ece Üner olayı nedir?

Deniz Çakır, Ece Üner'e ne dedi? Show TV'nin haber spikeri Ece Üner, Kim Kardashian'ın Azerbaycan - Ermenistan çatışmasıyla alakalı sosyal medyadan yaptığı paylaşımına açıklama getirmişti. Üner'in dikkat çeken sözleri sonrası Deniz Çakır'da sosyal medyadan spikeri eleştirdi. İki ünlü isim arasında yaşanan gelişmeye Alişan'da dahil oldu. İşte, ayrıntılar...

DENİZ ÇAKIR - ECE ÜNER OLAYI NEDİR?

Kim Kardashian'ın Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarıyla ilgili çıkışına Üner, "Kardashian'ın kameraları göstermeye alışık olduğu dolayısıyla hepimizin yakından tanıdığı büyük bir kaynağı var. Bu sözleri söylerken de bu çıkışı yaparken de yine aynı kaynağı mı referans aldı acaba?" sözleri ile karşılık verdi.

Bu sözlerin ardından oyuncu Deniz Çakır'da Instagram'dan yaptığı paylaşımla Ece Üner'e tepki göstermişti. Çakır; ''Bu nasıl avam yakışıksız bir üsluptur. Pes yahu... Bu üslup ile Ana Haber Bülteni sunuyor.. İnanılır gibi değil" dedi.

Sosyal medyada olayın büyümesi sonrası Üner yeni bir paylaşımda bulunarak, ''Pes'miş! Özünde; "bir yerinden uydurma" dedim! Esas cinsiyetçilik, burada "cinsiyetçilik" aramak! Ben "sıradan" kadınların hakkını ararken siz neredeydiniz?Kardashian'la kadın hakları savunucusu olduğunuzu hatırlayacağınız Kim'in aklına gelirdi? Samimiyetsizliğiniz mide bulandırıcı!'' ifadelerini kullandı.

ALİŞAN, DENİZ ÇAKIR HAKKINDA NE DEDİ?

İki isim arasında sosyal medyada yaşanan bu gelişmeye şarkıcı Alişan'da katıldı. Alişan, Çakır'a, ''Gerçekten şaşırmıyorum artık, sen ve senin gibilere Deniz Çakır. Ece Üner yapılabilecek en ölçülü eleştiriyi ve cevabı verdi... Ayrıca insan avam olsun da şey olmasın!! Şeyi'de sen şeyet artık!!!'' şeklinde yorum yaptı.