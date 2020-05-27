Adliyeler ne zaman açılacak? Mahkemeler ne zaman açılıyor? Mahkeme tarihleri nedir? Adliyeler için normalleşme takvimi nedir?

Corona nedeniyle kalabalık yerler olan adliyeler ve mahkeme duruşmaları ertelenmişti. Peki normalleşme ile birlikte mahkemeler ne zaman başlayacak? Adliyeler ne zaman açılacak? Mahkemeler ne zaman açılıyor? Mahkeme tarihleri nedir? Adliyeler için normalleşme takvimi nedir?

27.05.2020 10:44 | Son Güncelleme: 27.05.2020 10:47

Koronavirüs salgını nedeniyle kabalık yerlerden biri olan mahkeme ve adalet sarayları tedbiren kapatılmıştı. Mahkeme ve duruşmalar ertlenmişti. Peki normalleşme başlaması ile birlikte mahkemeler ne zaman açılacak, duruşmalar ne zaman başlayacak? Herkesi yakından ilgilendiren soruların cevabını haberimizde sizler için yanıtladık.

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ADLİYELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Adliyelerin Haziran ayı ortasında açılması planlanıyor ve duruşmalar da bu tarihten itibaren tekrar görülmeye başlanacak. Konuyla alakalı detaylar ve resmi açıklamalar belli oldukça burada sizlere duyuracağız.

ADLİYELER NE ZAMAN AÇILACAK?

MAHKEMELERİN KAPALI OLDUĞU SÜREÇTE DURUŞMALAR NASIL GERÇEKLEŞİYOR?

Adliye salonları kapalı olduğu için mahkemeler görülemiyor ve karara bağlanamıyor. Adalet Bakanı, Abdülhamit Gül,görüntülü olarak mahkemelerin yapılması için çalıştıklarını ifade etmişti. Ceza Muhakemesi Kanunu'na göretutuklular SEGBİS üzerinden duruşmaya katılabilir.