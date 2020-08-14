42 nerenin plaka kodu? 42 plakası nereye ait, hangi şehir? Konya ilçe plaka harfleri

Belli bir yere kadar alfabetik olarak devam eden plaka kodları genel kültür sorularında, bilgi yarışmalarında, eğitim sınavlarında soru olarak karşımıza çıkabiliyor. Bu bakımdan çoğu kişi tarafından il il plakalar merak ediliyor. Peki 42 nerenin plakası, hangi şehre ait, ilçelerinin plaka harfleri nedir?

Ayrıca yolda giderken insanlar arabaların arkasında bilmediği plaka numaralarını görünce nereye ait olduklarını merak ediliyorlar. İşte bu yüzden internetten araştırma yapıp o plakanın hangi ilin olduğunu öğrenmek istiyorlar. Şimdi 42 plakasının detaylarını aktaralım.

42 NERENİN PLAKASI?

42 plakası hangi ile ait : Konya

42 plakası Konya iline ait bir plaka kodudur . Eğer otomobillerin, kamyonların, arabaların, motosikletlerin ve diğer tüm araçların arkasında veya önünde 42 plaka kodu görüyorsanız bu plaka Konya iline ait demektir. Konya'nın plakası 42'dir. Peki Konya ilçelerinin plaka harfleri nelerdir şimdi onlara göz atalım.

KONYA'NIN İLÇELERİNE AİT PLAKA HARFLERİ KODLARI

Plaka kodu 42 olan Konya'nın ilçelerinin de kendilerine özel plaka harf kodları mevcuttur. Bu harflere bakılarak o plakanın Konya'nın hangi ilçesine ait olduğunu anlayabilirsiniz. Şimdi 42 Konya plaka kodlu ilçelerin plaka harflerini nelerdir onu öğrenelim.

Konya Merkez'ine ait plaka harfleri :

42 AB 001 - 42 AZ 999

42 BA 001 - 42 BZ 999

42 DA 001 - 42 DZ 999

42 EA 001 - 42 EZ 999

42 FA 001 - 42 FZ 999

42 HA 001 - 42 HZ 999

42 KA 001 - 42 KZ 999

42 LA 001 - 42 LZ 999

42 NA 001 - 42 NZ 999

42 PA 001 - 42 PZ 999

42 SA 001 - 42 SZ 999

42 TT 001 - 42 TT 999

42 VK 001 - 42 VL 999

42 VN 001 - 42 VZ 999

42 C 0001 - 42 C 9999

42 M 8001 - 42 M 8530

42 T 2337 - 42 T 3142

Beyşehir ilçesi plaka harfleri :

42 B 0001 - 42 B 9999

42 BCA 01 - 42 BPZ 99

42 H 0001 - 42 H 9999

42 R 0001 - 42 R 9999

Akşehir ilçesi plaka harfleri :

42 D 0001 - 42 D 9999

42 U 0001 - 42 U 9999

42 UA 001 - 42 UZ 999

Ereğli ilçesi plaka harfleri :

42 E 0001 - 42 E 9999

42 V 0001 - 42 V 9999

42 YA 0001 - 42 YZ 9999

Çumra ilçesi plaka harfleri :

42 J 0001 - 42 J 9999

42 N 0001 - 42 N 9999

Seydişehir ilçesi plaka harfleri :

42 K 0001 - 42 K 9999

42 ZA 001 - 42 ZZ 999

Karapınar ilçesi plaka harfleri :

42 L 0001 - 42 L 9999

Kulu ilçesi plaka harfleri :

42 M 0001 - 42 M 8000

Ilgın ilçesi plaka harfleri :

42 P 0001 - 42 P 9999

42 RK 001 - 42 RR 999

Cihanbeyli ilçesi plaka harfleri :

42 R 0001 - 42 R 9999

Kadınhanı ilçesi plaka harfleri :



42 S 0001 - 42 S 9999

Hadım ilçesi plaka harfleri :

42 TA 001 - 42 TF 999

Güneysınır ilçesi plaka harfleri :

42 TG 001 - 42 TL 999

Hüyük ilçesi plaka harfleri :

42 TM 001 - 42 TS 999

Çeltik ilçesi plaka harfleri :

42 TU 001 - 42 TZ 999

Yunak ilçesi plaka harfleri :

42 Y 0001 - 42 Y 9999

Bozkır ilçesi plaka harfleri :

42 RA 001 - 42 RJ 999

Sarayönü ilçesi plaka harfleri :

42 Z 0001 - 42 Z 9999

Kısacası 42 plakası Konya şehrimize aittir. İlçelere ait plaka harfleri de yukarıda verilmiştir. Diğer plaka kodlarına sitemizden aratma yaparak ulaşabilirsiniz.

KONYA PLAKA KODU KAÇTIR?

Konya ilimizin plaka kodu 42'dir. Yollarda gördüğümüz 42 plakalı arabalar Konya şehrine ait demektir.

KONYA TELEFON ALAN KODU KAÇTIR?

Konya telefon alan kodu 332'dir. Yani 0332 numarasıyla başlayan telefon kodları Konya şehrine aittir.