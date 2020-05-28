28 Mayıs Perşembe İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!

İstanbul'da İSKİ'nin programına göre Arefe günü olan 28 Mayıs Perşembe günü planlı bir kesinti gözükmüyor. Bayram nedeniyle arıza dışında planlı kesintisi yaşanmaması muhtemel.

Arıza Kesinti

İlçe : Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler : Boyalık Mah,Tayakadın Mah,Baklalı Mah,Balaban Mah

Açıklama : Şebeke Hattı Vana Arızası

Başlama Tarihi : 28.05.2020 08:53

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.5.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Beykoz

Etkilenen Mahalleler : Elmalı Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 28.05.2020 02:48

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.5.2020 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Güngören

Etkilenen Mahalleler : Tozkoparan Mah,Mehmet Nesih Özmen Mah

Açıklama : Terfi Merkezi Arızası

Başlama Tarihi : 28.05.2020 08:10

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.5.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Güngören

Etkilenen Mahalleler : Tozkoparan Mah,Mehmet Nesih Özmen Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 28.05.2020 08:30

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.5.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Sultangazi

Etkilenen Mahalleler : Cebeci Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 28.05.2020 08:21

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.5.2020 tarihinde saat 9:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Üsküdar

Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 28.05.2020 09:13

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.5.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.