28 Mayıs Perşembe İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!
28 Mayıs Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler!
İstanbul'da İSKİ'nin programına göre Arefe günü olan 28 Mayıs Perşembe günü planlı bir kesinti gözükmüyor. Bayram nedeniyle arıza dışında planlı kesintisi yaşanmaması muhtemel.
Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Boyalık Mah,Tayakadın Mah,Baklalı Mah,Balaban Mah
Açıklama : Şebeke Hattı Vana Arızası
Başlama Tarihi : 28.05.2020 08:53
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.5.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Elmalı Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 28.05.2020 02:48
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.5.2020 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Güngören
Etkilenen Mahalleler : Tozkoparan Mah,Mehmet Nesih Özmen Mah
Açıklama : Terfi Merkezi Arızası
Başlama Tarihi : 28.05.2020 08:10
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.5.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Güngören
Etkilenen Mahalleler : Tozkoparan Mah,Mehmet Nesih Özmen Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 28.05.2020 08:30
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.5.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Cebeci Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 28.05.2020 08:21
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.5.2020 tarihinde saat 9:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 28.05.2020 09:13
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.5.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.