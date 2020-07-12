12 Temmuz Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 12 Temmuz Pazar günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

AVCILAR ilçesi, 12 Temmuz Pazar günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah BOYACI sk 09:00-14:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556821)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah ASYA, KATİP AHMET, TALİMHANE sk 10:00-14:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556032)

BAĞCILAR ilçesi, 12 Temmuz Pazar günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah Yalçınkoreş caddesi,Çınar caddesi. 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2553694)

BAYRAMPAŞA ilçesi, 12 Temmuz Pazar günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah EMİN EFENDİ, FERAH, NUMUNEBAĞI, OĞUZHAN sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah LİTROS YOLU sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556477)

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-VATAN mah ERDEĞER, ESENLER, ESKİ KALDIRIM, KARAGÖZ, SEYMEN sk 14:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556478)

BEYLİKDÜZÜ ilçesi, 12 Temmuz Pazar günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 2.cadde 1.bulvar 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2555568)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce yakuplu mahallesi 2.cadde 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2555572)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 60., 62., 64. sk 10:00-14:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556167)

BÜYÜKÇEKMECE ilçesi, 12 Temmuz Pazar günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah ACARTÜRK, AHENK, AKADEMİK, AVCI 1, BAKİ, BALAT, BÜLBÜL 1, BİRSEN, GÜNDÜZ, HANIMELİ 4, KARANFİL 2, KERVAN 2, KUL, KÖPRÜBAŞI, MUTLU 1, MİMARSİNAN 1, SAKİ, SUDİ ÖZKAN, TİLKİ, VATAN 3, YAĞMUR 1, ZÜMRE, ÇAMLIK, ÇAYLI, ÇAĞLA 1, ÖZAY, ÖZGÜL, İSTASYON, ŞİMAL sk 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2553926)

KAĞITHANE ilçesi, 12 Temmuz Pazar günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah ABA, AHMER, AKDERE, DEREBOYU, DEĞER, DÖNER, DİKMEN, EVLİYA, GÜRHAN, HAKİM, HİKAYE, KADER, KANDİL, MAYIS, MAYIS ÇIKMAZI, METE, NAZIR, NİSAN, OLTU, SANTRAL, SEVDA, SUDENAZ, SİVAS, TALATPAŞA, TUNÇ, ÇUKUR, ŞEHİT UĞUR ADA sk 03:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2548797)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah AHMER, AKDERE, ATALAR, BİGA, DEREBOYU, FİLİZ, HÜNKAR, KANDİL, KARAHAN, KAVİS, KUDRETLİ, NAZIR, SANTRAL, SUDENAZ, SİVAS, YILDIRAY, ZAMBAK, ŞEHİT UĞUR ADA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah DEREBOYU, FEZA, KARDEŞLER, KIR GÜLÜ sk 02:00-05:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2548796)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah AHMER, AKDERE, ATALAR, BİGA, DEREBOYU, FİLİZ, HÜNKAR, KANDİL, KARAHAN, KAVİS, KUDRETLİ, NAZIR, SANTRAL, SUDENAZ, SİVAS, YILDIRAY, ZAMBAK, ŞEHİT UĞUR ADA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah DEREBOYU, FEZA, KARDEŞLER, KIR GÜLÜ sk 01:00-04:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2548795)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-EMNİYET EVLERİ mah BÜLBÜLDERE, EMNİYET, TAŞKENT, YEŞİL KIBRIS, ÇELEBİ MEHMET sk / ÇELİKTEPE mah YEŞİL KIBRIS, ÇELEBİ MEHMET sk 11:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2554934)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah ERDAL, HÜMEYRA, LALEGÜL, SONBAHAR, ŞAHİNLER sk / YEŞİLCE mah BARBAROS, BAĞIŞ, DALGIÇ, DEFİNE, DESTEGÜL, DOĞA, DİKEN, EMİRŞAH, SONBAHAR, YUNUS EMRE sk 01:00-03:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2554972)

SARIYER ilçesi, 12 Temmuz Pazar günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah AHİ EVRAN, AOS 13. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2553902)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah AOS 1., AOS 11., AOS 2., AOS 3., AOS 4., AOS 5., AOS 6. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2553899)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah ADNAN KAHVECİ, CENK, PETUNYA, ÇAM SAKIZI, ÇAMLIK KORU , ÇAMLIK SİTESİ, ÇANTA ÇİÇEĞİ, ÇAVDAR, ÇAY sk 10:00-13:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556053)

SİLİVRİ ilçesi, 12 Temmuz Pazar günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ- FEVZİPAŞA mah / İSMETPAŞA mah / GÜMÜŞYAKA mah / BALABAN mah / SANCAKTEPE mah / ÇELTİK mah / YOLÇATI mah / BÜYÜK ÇAVUŞLU mah / SEMİZKUMLAR mah 05:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2553704)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ- FEVZİPAŞA mah / İSMETPAŞA mah / GÜMÜŞYAKA mah / BALABAN mah / SANCAKTEPE mah / ÇELTİK mah / YOLÇATI mah / BÜYÜK ÇAVUŞLU mah / SEMİZKUMLAR mah 05:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2553699)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ- FEVZİPAŞA mah / İSMETPAŞA mah / GÜMÜŞYAKA mah / BALABAN mah / SANCAKTEPE mah / ÇELTİK mah / YOLÇATI mah / BÜYÜK ÇAVUŞLU mah / SEMİZKUMLAR mah 05:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2553702)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ- FEVZİPAŞA mah / İSMETPAŞA mah / GÜMÜŞYAKA mah / BALABAN mah / SANCAKTEPE mah / ÇELTİK mah / YOLÇATI mah / BÜYÜK ÇAVUŞLU mah / SEMİZKUMLAR mah 05:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2553695)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ- FEVZİPAŞA mah / İSMETPAŞA mah / GÜMÜŞYAKA mah / BALABAN mah / SANCAKTEPE mah / ÇELTİK mah / YOLÇATI mah / BÜYÜK ÇAVUŞLU mah / SEMİZKUMLAR mah 05:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2553692)

ZEYTİNBURNU ilçesi, 12 Temmuz Pazar günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL ZEYTİNBURNU İLÇE MERKEZ MERKEZEFENDİ TOPKAPI ALT GEÇİCİ, MERKEZEFENDİ PANOROMA MÜZESİ ,PANOROMA PARKI 00:01-01:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2555604)

- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-KAZLIÇEŞME mah ASIM KAZANCIGİL sk / TELSİZ mah 79., 85., ASIM KAZANCIGİL sk 04:30-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2555630)

- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MERKEZEFENDİ mah DERE, FIRIN, HAMAM ÇIKMAZ, MERKEZEFENDİ, MEVLEVİHANE, MEVLEVİHANE ÇIKMAZ sk 02:00-03:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2555605)