YKS tercihleri ne zaman bitecek? 2020 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

6 Ağustos tarihinde başlayan tercihler, ÖSYM'nin sitesi üzerinden yapılabiliyor. Tercihleri TYT den 150, AYT ve YDT sınavlarından ise 170 olan baraj puanı geçen öğrenciler, istediklerini üniversite bölümlerine yerleşmek için tercihlerini yapıyor.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Son zamanlarda sıkça duyduğumuz YKS tercihleri sonuçları, yaklaşık 2,5 milyon öğrencinin gündeminde. YKS tercihler 06 Ağustos tarihinde başladı ve 14 Ağustos tarihinde son bulacak.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından kesin tarih açıklanmadı. Ancak, YKS tercih sonuçları en ge. 31 Ağustos tarihinde açıklanacak.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bu yıl henüz kayıt tarihleri açıklanmadı ancak geçtiğimiz yıl sonuçların açıklanmasının ardından bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde yapıldı. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirildi.