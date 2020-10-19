Tottenham - West Ham United maçı kaç kaç bitti? Tottenham - West Ham United maç sonucu! Golleri kim attı?
19.10.2020 01:07 | Güncelleme: 19.10.2020 01:12
Premier Lig heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın 5. maçları oynanmaya başladı. Buna göre Tottenham - West Ham United maçı da son buldu. Bol gollü geçen karşılaşma 3-3 sona erdi. Peki Tottenham - West Ham United golleri kim attı? Puan durumları nasıl?
Heyecanla beklenen Tottenham - West Ham United maçı bol gollü sonuçlandı. Peki Tottenham - West Ham United maçı kaç kaç bitti? Kaç sonucu nedir? Golleri kim attı?
TOTTENHAM - WEST HAM UNİTED MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Tottenham - West Ham United maçı 3-3 beraberlikle sonuçlandı .
TOTTENHAM - WEST HAM UNİTED MAÇINDA GOLLERİ KİM ATTI?
Tottenham'ın golleri:
Dakika 1: Son Heung-min
Dakika 8 : Harry Kane
Dakika 16 : Harry Kane
West Ham United'ın golleri:
Dakika 82 : Fabian Balbuena
Dakika 85 : Davinson Sanchez (Kendi Kalesine)
Dakika 90+4 : Manuel Lanzini
MAÇ SONUCU
İlk yarıyı 3-0 önde kapatan Tottenham maçtan 3-3 beraberlikle ayrıldı.