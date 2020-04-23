İzleyicileri ekrana bağlayan Survivor, 22 Nisan günü ekrana gelen yeni bölümü nefesleri kesti. nlüler Gönüllüler yarışmasının 54. son bölümünde sembol oyunu ve voleybol maçı heyecanı yaşandı. Survivor yarışmacıları orman evinde bir gün kalabilmek için ödül oyununda mücadale etti. Peki, Survivor'da ödül ve sembol oyunlarını kim kazandı? Survivor 22 Nisan Voleybol oyununu kim kazandı? Survivor kadınlar ve erkeklerde sembolü kim aldı?

SURVIVOR KADINLARDA SEMBOLÜ KİM KAZANDI?

Survivor 2020'nin 54. bölümünde, her iki takım da sembolü kazanmak için kadınlar ve erkekler olarak ayrı ayrı mücadele verdi. Sembolü kazanan takımın ödüle kavuşmak için avantaj yakaladığı oyunda kadınlarda skor başa baş giderken, Nisa sembolün sahibi oldu.

ERKEKLERDE SEMBOLÜ KİM KAZANDI?

Survivor'da sembolü kazanmak için parkurda karşı karşıya gelen yarışmacılar, kıyasıya rekabet verdi. Ardahan ve Ersin'in eşleştiği oyunda Ersin Ardahan'ı mağlup ederek erkeklerde sembol ödülünün kazananı oldu.

ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?

Sembol oyunu sonrası orman evi ödülü için yarışmacılar karşı karşıya geldi. Nisa ve Ardahan'a karşı Ersin ve Aycan parkurda rakip oldu.

Çekişmeli geçen oyunun sonunda ödül oyununu ünlüler takımı kazandı. Orman evi ödülünü böylece ünlüler takımı almış oldu.

VOLEYBOL MAÇINI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'de Acun Medya ile Survivor 2020 takımı, herkesin merakla beklediği voleybol mücadelesinde karşı karşıya geldi. Oyun öncesi konuşma yapan Acun Ilıcalı, takımını İrem Kanan ile Survivor Nisa'dan kurarken, Survivor 2020 takımı da Evrim, Ardahan ve Cemal Can'dan kuruluydu. Eğlenceli ve rekabet dolu anlara sahne olan voleybol mücadelesini Acun Medya kazandı.