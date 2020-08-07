Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman? Barcelona – Napoli maçı ne zaman, saat kaçta Barcelona - Napoli maçı şifresiz mi? İşte Şampiyonlar Ligi fikstürü!

Sporseverlerin heyecanla taklip ettiği Şampiyonlar Ligi maçları kaldığı yerden devam ediyor. En önemli maçlardan biri olan Barcelona – Napoli maçı merak edilirken Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, Barcelona – Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, Barcelona – Napoli maçı şifresiz mi konuları araştırıldı.

BARCELONA – NAPOLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi Barcelona – Napoli maçı 8 Ağustos 2020 – Cumartesi saat 22.00'de oynanacak.

BARCELONA – NAPOLİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi Barcelona – Napoli maçı BEIN SPORTS 1 kanalından yayınlanacak.

BARCELONA – NAPOLİ MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Barcelona – Napoli maçı ücretli platform olan BEINSPORTS ekranlarından yayınlanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ!

7 Ağustos 2020 – Cuma 22:00

Man. City - Real Madrid

22:00 Juventus-Lyon

8 Ağustos 2020 – Cumartesi 22:00

Barcelona – Napoli

Bayern - Chelsea