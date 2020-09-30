Galatasaray, İskoçya temsilcisi Glasgow Rangers deplasmanına konuk olacak. Peki, Rangers Galatasaray şifresiz mi? Rangers Galatasaray maçı ne zaman? Rangers Galatasaray maçı hangi kanalda? Rangers Galatasaray ilk 11'i!

RANGERS GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi Play Off karşılaşması kapsamında Galatasaray, Rangers'a konuk olacak. 1 Ekim Perşembe günü saat 21.45'te başlayacak olan karşılaşma merakla bekleniyo.

RANGERS GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Galatasaraylıların merakla beklediği ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırılan maçTeve2 kanalından şifresiz yayınlanacak. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 1 Ekim Perşembe günü İskoçya'nın Rangers takımı ile deplasmanda oynayacağı maçın teve2'den yayınlanacağını açıkladı.

GALATASARAY İLK 11'İ

Fatih Öztürk,

Omar,

Luyindama,

Marcao,

Martin Linnes,

Taylan

Etebo,

Feghouli

Belhanda,

Emre Kılınç

Mbaye Diagne