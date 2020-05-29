ÖSYM sınav görevli ücretleri ne kadar? ÖSYM sınav görevlileri ne kadar ücret alıyor? 2020 yılı ÖSYM sınav görevlilerinin aldığı ücretler!

ÖSYM her sene birçok sınav düzenliyor ve bu sınavlarda binlerce kamu personeli görev alıyor. Saatler süren sınavlarda görev alan öğretmenlerin aldıkları ücretler merak ediliyor. ÖSYM sınav görevli ücretleri ile ilgili 2020 yılı fiyatları haberimizde.

2020 ÖSYM SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

BİNA SINAV SORUMLUSU

369 TL

BİNA SINAV SORUMLUSU YARDIMCISI

246 TL

BİNA YÖNETİCİSİ

246 TL

BİNA YÖNETİCİ YARDIMCISINA

221 TL

SALON BAŞKANI

221 TL

GÖZETMEN

184 TL

YEDEK GÖZETMEN

147 TL

YARDIMCI ENGELLİ GÖZETMEN

246 TL