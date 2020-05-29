ÖSYM sınav görevli ücretleri ne kadar? ÖSYM sınav görevlileri ne kadar ücret alıyor? 2020 yılı ÖSYM sınav görevlilerinin aldığı ücretler!
ÖSYM sınavlarında birçok öğretmen ve kamu personeli görev yapıyor. Özellikle saatler süren sınavlar boyunca görevli personellerin aldığı ücretler merak ediliyor. ÖSYM 2020 yılı sınav görevli ücretleri ile ilgili detaylar haberimizde. ÖSYM sınav görevli ücretleri ne kadar? ÖSYM sınav görevlileri ne kadar ücret alıyor? 2020 yılı ÖSYM sınav görevliler
29.05.2020 11:08 | Son Güncelleme: 29.05.2020 11:11
ÖSYM her sene birçok sınav düzenliyor ve bu sınavlarda binlerce kamu personeli görev alıyor. Saatler süren sınavlarda görev alan öğretmenlerin aldıkları ücretler merak ediliyor. ÖSYM sınav görevli ücretleri ile ilgili 2020 yılı fiyatları haberimizde.
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2020 ÖSYM SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR?
BİNA SINAV SORUMLUSU
369 TL
BİNA SINAV SORUMLUSU YARDIMCISI
246 TL
BİNA YÖNETİCİSİ
246 TL
BİNA YÖNETİCİ YARDIMCISINA
221 TL
SALON BAŞKANI
221 TL
GÖZETMEN
184 TL
YEDEK GÖZETMEN
147 TL
YARDIMCI ENGELLİ GÖZETMEN
246 TL