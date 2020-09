Onur Seyit Yaran kimdir? Onur Seyit Yaran kaç yaşında? Onur Seyit Yaran boy ve kilosu nedir?

1996 İstsnbul doğumlu yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran kaç yaşında? Onur Seyit Yaran hangi dizilerde oynadı? Onur Seyit Yaran kimdir? Tüm soruların yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

ONUR SEYİT YARAN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2019 – Vuslat (Enes) (TV Dizisi)

2018 – Kalk Gidelim (Canberk) (TV Dizisi)

ONUR SEYİT YARAN KİMDİR?

Manken, dizi oyuncusu. 1996 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Haliç Üniversitesi Spor Akademisi mezunudur. İngilizce ve Almanca bilmektedir.Fitness ile ilgilenen Onur Seyit Yaran milli bir satranç oyuncusu olup 8 yıl kadar lisanslı futbol oynamıştır.

2016 Best Model Türkiye ve Best Model of The World birincisi Onur Seyit Yaran, oyunculuğa ilk adımını attığı Kalk Gidelim dizisinde Canberk Dal rolündedir. 20'li yaşlarında. Mustafa Ali ve Nurcan'ın oğludur. Yakışıklı babasının sayesinde zengin bir hayat sürmeye alışmış, yokluk nedir bilmeyen, güzel kızlarla gönül eğlendiren, çapkın, pahalı arabalarla gezen, özel üniversitede okuyan ama okulun yolunu bilmeyen, sürekli espri yapmak gereği hisseden, şeytan tüylü, çok zeki ama çok sorumsuz, aylak bir 'dalgacı Mahmut'tur.