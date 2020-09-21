Milan - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta? Milan - Bologna maçı şifresiz canlı izlenecek mi?

Heyecanla beklenen Milan - Bologna maçına kısa bir süre kaldı. Peki, Milan - Bologna saat kaçta, hangi kanalda? Milan - Bologna maçı ne zaman? Milan - Bologna maçı şifresiz canlı izlenecek mi? İtalya'nın nefesleri kesen liginde bugün iki başarılı takım mücadele edecek. İşte, Milan - Bologna maçının merak edilenleri.

MİLAN - BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milan - Bologna, İtalya Serie A maçı 21 Eylül 2020 Pazartesi günü saat 21:45'de sporseverlerin karşısında olacak. Karşılaşma Giuseppe Meazza Stadyumu, Milano'da yapılacak.

MİLAN - BOLOGNA MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLENECEK Mİ?

Nefes kesecek karşılaşma şifreli Beinsports 3 üzerinden ekrana gelecek. Maçı takip etmek isteyenler ücretli yayından izleyebilecek.

MİLAN - BOLOGNA HANGİ KANALDA?

Mücadele Bein Sports 3 , Digiturk 79, Kablo TV 234, Web numaralı kanallar üzerinden izlenebiliyor.