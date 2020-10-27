Güldür Güldür Show 242. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Güldür Güldür Show yeni sezon 241. bölüm izle! Güldür Güldür Show oyuncuları kimler?

Heyecanla beklenen Güldür Güldür Show programı bugün ekranlara gelecek. Akşam saat 20:00 'da ekranlara gelmesi beklenen Güldür Güldür Show'a birbirinden deneyimli yeni oyuncular katılıyor. Peki Güldür Güldür Show yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Yeni bölümde neler olacak? Oyuncuları kim?

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW YENİ SEZON 242. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bugün yeni sezonun 1. bölümü ekranlara gelecek. 241. bölüm bittikten sonra 242. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor.

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW 241. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yapımcılığını BKM'in üstlendiği, eğlencenin vazgeçilmez adresi Güldür Güldür Show, 27 Ekim Salı akşamı yeni sezonuyla Show TV'de izleyiciyle buluşuyor. 7'den 70'e herkesin severek izlediği Güldür Güldür Show'da bu sezon da kahkaha tufanı var!

Yayınlanan tanıtım, birbirinden renkli ve eğlenceli skeçlerle Güldür Güldür ekibinin yeni sezona bomba gibi başlayacağını gösteriyor.

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW YENİ SEZON CANLI İZLE...

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW OYUNCULARI KİMLER?

Yapımcılığını BKM'in üstlendiği Güldür Güldür Show'un oyuncu kadrosunda ; Açelya Topaloğlu, Ali Sunal, Alper Kul, Aylin Kontente, Aziz Aslan, Berkay Tulumbacı, Burak Topaloğlu, Dağhan Külegeç, Doğa Rutkay, Ecem Erkek, Giray Altınok, İrem Kahyaoğlu, Mahir İpek, Meltem Yılmazkaya, Murat Akkoyunlu, Onur Atilla, Onur Buldu, Uğur Bilgin, Ünal Yeter gibi birbirinden yetenekli isimler yer alıyor.