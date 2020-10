Gran Turismo 7 PS5'de 4K 60 FPS ve ışın izleme desteğiyle gelecek! Gran Turismo 7 çıkış tarihi ne zaman? Gran Turismo 7 fragmanı

Gran Turismo serisi büyük marka haline gelen oyun serilerinden biridir. Her yeni oyunu ile büyük beğeni toplayan serinin yeni oyunu PS5 ile çok daha ilgi çekici hale gelecek. 11 Haziran Perşembe günü, resmî PlayStation YouTube kanalındaki 'PS5: The Future of Gaming' yayınında 'Gran Turismo 7' için bir duyuru fragmanı yayınlanmıştı.

Geçtiğimiz senenin Nurburgring Dünya Turu etkinliğindeki bir röportaj sırasında konuşan Polyphony Digital Üst Yöneticisi ve Gran Turismo serisinin yaratıcısı Kazunori Yamauchi, Gran Turismo 7 için geliştirilme aşamasında olduğunu ve son derece geniş kapsamlı olacağının söylemişti.

GRAN TURISMO 7 KONUSU

Gran Turismo 7'de en dikkat çeken, Gran Turismo'nun ilk oyunundan beri yer alan "Mountain Trial" pistinin geri dönmüş olması. Mountain Trial pisti seride çok sevilmesine rağmen Gran Turismo Sport'ta yer alamayan bir pistti. Eski pistlerden birini görüyor olmak Gran Turismo 7'de Grand Valley gibi eski orijinal pistleri de görebileceğimize işaret ediyor olabilir.

GRAN TURISMO 7 PS5 ÖZELLİKLERİ

Gran Turismo 7 ilk olarak PS5 etkinliğinde tanıtım videosunu yayınlamıştı. PS5 ile çok daha gelişmiş olacağı tahmin edilen Gran Turismo'ya 4K 60 FPS ve ışın izleme desteği gelecek. PlayStation 5'in gelişmiş donanımını çok iyi kullanacak gibi duruyor!

4K 60 FPS kare hızı ve ışın izleme teknolojisi ile göz alıcı gerçeklikte bir deneyim sunacak olan Gran Turismo 7 fazlasıyla heyecan uyandırdı!

Oyuncular PS5'in ultra yüksek hızlı SSD avantajı sayesinde yarış etkinliklerine, lobilere katılabilecek ve arkadaşlarından gelen davetlere anında katılabilecek. Ayrıca DualSense'in sürükleyici oyun deneyimini tüm derinliğiyle hissettirecek.

DualSense kontrolcüsü ile ayarlanabilir tetik ve dokunsal geri bildirim (Haptic Feedback) oyunculara çok daha gerçekçi bir deneyim sunacak!

Tempest 3D ses teknolojisi, konumsal ses özelliği sunuyor. Böylece rakiplerimizin nerede olduğunu daha iyi anlamamızı sağlayacak.

GRAN TURISMO 7 ÇIKIŞ TARİHİ NE ZAMAN?

PlayStation 5 etkinliği ile tanıtılan ve PS5 ile piyasaya sürülecek olan Gran Turismo 7'nin Nisan ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.