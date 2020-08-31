Alanyaspor rakibi belli oldu mu? Alanyaspor'un UEFA Avrupa Ligi muhtemel rakipleri kim? Alanyaspor'un rakibi kim oldu? UEFA kura çekimi hangi kanalda?

UEAF Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın kura çekimi merakla beklenirken sporseverleri Alanyaspor rakibi kim? UEFA Avrupa Ligi kuraları çekildi mi? Alanyaspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi kim oldu? Alanyaspor rakibi belli oldu mu gibi soruların yanıtlarını araştırıyor.

31.08.2020 14:07 | Son Güncelleme: 31.08.2020 14:10

Alanyaspor'ın da UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'ndaki rakibi Nyon'daki kura çekimi sonucunda belli olacak. Peki, Alanyaspor'un UEFA Avrupa Ligi muhtemel rakipleri kim? Alanyaspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi kim oldu? Alanyaspor rakibi belli oldu mu? Alanyaspor rakibi kim? İşte merak edilen soruların yanıtları!

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ALANYASPOR'IN UEFA AVRUPA LİGİ MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM?

İşte Alanyaspor'un UEFA Avrupa Ligi muhtemel rakipleri:

Rostov

Sporting CV

Charleroi

Desna Chernihiv

PSV

Lask

AEK

Rijeka

SonderjyskE

St. Gallen

Anorthosis Famagusta

Vojvodina

ALANYASPOR'UN RAKİBİ BELLİ OLDU MU?

Alanyaspor'un rakibi henüz belli olmadı. Alanyaspor'un rakibi UEFA 3. tur eleme kuraları çekildiğinde belli olacak