Zynga, Türk oyun stüdyosu Peak'ten sonra Rollic'i de satın alıyor
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Zynga, Türk oyun stüdyosu Peak'ten sonra Rollic'i de satın alıyor

San Francisco merkezli video oyunları yapan Zynga, İstanbul kuruluşlu mobil oyun stüdyosu Peak'i satın almıştı. Zynga, Rollic'i de satın almak istiyor. Zynga nedir? Peak nedir? Rollic Games satıldı mı? Rollic Games sahibi kimdir? Rollic oyunları nerler?

Zynga, Türk oyun stüdyosu Peak'ten sonra Rollic'i de satın alıyor
06.08.2020 10:18 | Son Güncelleme: 06.08.2020 10:22

Türkiye merkezli mobil oyun üreticisi Peak, geçtiğimiz aylarda Zynga tarafından1.8 milyar $ 'a satın alınmıştı. Peak'in hisseleri bu dönemde %64 arttı. Bundan yaklaşık 2 ay sonra ise hyper-casual oyun üreticisi Rollic'in %80 hissesini 168 milyon $ karşılığında satın alacağını söyledi.

Mobil cihazlarda en çok büyüyen oyun türü olan hyper-casual oyunları, Rollic'in usta olduğu bir alan. Zynga buna değer vererek Rollic ile anlaşma yaptı. Satışın 1 Ekim tarihi itibariyle tamamlanması bekleniyor.

ROLLIC GAMES SAHİBİ KİMDİR? ROLLIC OYUNLARI NELER?

Rollic Games, Burak Vardal tarafından kurulmuştur.

Rollic'in pek çok oyunu Amerika en çok satanlarda ilk 10'da yer almaktadır.

Money Maker 3D

Fast Driver

Gold Rush 3D!

Tangle Master 3D

Repair Master 3D

Gun Gang

Baseball Heroes

Go Knots 3D

Car Restoration 3D

Touchdrawn

Wheel Smash

Wood Shop

Flipper Dunk

Color Circles 3D

Pick My Stuff

Overloaded!

Water Shooty

Picker 3D

Zero21 Solitaire

Pixel Shot 3D

Onnect

PEAK NEDİR? PEAK GAMES SAHİBİ KİM?

Türkiye - İstanbul merkezli mobil oyun stüdyosu 2010 yılında Sidar Şahin tarafından kurulmuştur. Peak Games, Toon Blast ve Toon Tycoon gibi önemli mobil oyunların da aralarında bulunduğu bulmaca oyunları geliştirmektedir.

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