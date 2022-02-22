Zymer Bytyqi kimdir? Konyaspor futbolcusu Zymer Bytyqi kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi mevkide oynuyor? Kaç golü var? - Haberler
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Zymer Bytyqi kimdir? Konyaspor futbolcusu Zymer Bytyqi kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi mevkide oynuyor? Kaç golü var?

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Zymer Bytyqi kimdir? Konyaspor futbolcusu Zymer Bytyqi kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi mevkide oynuyor? Kaç golü var?

Konyaspor futbolcusu Zymer Bytyqi kimdir merak ediliyor. Peki, Zymer Bytyqi kimdir? Konyaspor futbolcusu Zymer Bytyqi kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi mevkide oynuyor? Kaç golü var? Zymer Bytyqi'nin hayatı, kariyeri ve biyografisi haberimizde...

Zymer Bytyqi (d. 11 Eylül 1996), Kosovalı millî futbolcudur. Zymer Bytyqi kimdir? Konyaspor futbolcusu Zymer Bytyqi kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi mevkide oynuyor? Kaç golü var?

ZYMER BYTYQİ KİMDİR?

Zymer Bytyqi (d. 11 Eylül 1996), Kosovalı millî futbolcudur. Sol kanat'ta görev almakta olup Süper Lig takımlarından Konyaspor'da forma giymektedir.

Zymer Bytyqi doğum tarihi : 11 Eylül 1996

Zymer Bytyqi kaç yaşında : 25 yaşında

Zymer Bytyqi nereli : Kosova

Zymer Bytyqi hangi takımda : Konyaspor

Zymer Bytyqi mevkisi nedir : Orta saha

Zymer Bytyqi forma numarası kaç : 7

Profesyonel kariyeri

Profesyonel kariyerine 2013 yılında Red Bull Salzburg kulübünde başladı. Daha sonra Norveç 1. Lig takımı Viking Stavanger'de oynadı. 7 Ocak 2021 tarihinde Süper Lig ekiplerinden Konyaspor ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

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