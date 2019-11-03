Zwickau'da NSU kurbanları için yapılan anma yeri törenle açıldı

03.11.2019 21:27

NSU terör örgütünün hücre evinin bulunduğu Zwickau'da, kurbanlardan Enver Şimşek adına dikilen fidanın kesilmesinden sonra yeniden düzenlenen anma yeri açıldı. Başbakan Merkel pazartesi günü mekanı ziyaret edecek.Zwickau'da Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün öldürdüğü kurbanlar anısına oluşturulan mekanın açılışı yapıldı. Törende kurbanlar anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Belediye Başkanı Pia Findeiß açılış töreninde yaptığı konuşmada, özgürlükçü- demokratik temel düzen için gösterilen çabanın sona ermemesi gerektiğini vurguladı. Belediye Başkanı, "Bu fidanlarla NSU kurbanlarını anıyoruz. NSU'nun Zwickau tarihinin bir parçası olduğunu gösteriyoruz" dedi.



Belediye Başkanı kurbanlar anısına dikilen fidanların aynı zamanda barışcıl bir ortak yaşam umudunun sembolü olduğunu söyleyerek, bu fidanların aynı zamanda radikalliğe ve şiddete karşı çıkılması uyarısı anlamına geldiğini de belirtti.



Yaklaşık 450 kişinin katıldığı tören nedeniyle polis yoğun güvenlik önlemi aldı. Tören sonrasında kurbanlar anısına hazırlanan çelenklerden birinin zarar gördüğü tespit edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Törene katılanlar bu durumdan duydukları rahatsızlığı dile getirdi.



Enver Şimşek için dikilen fidan kesilmişti



Zwickau'da 2000-2007 yılları arasında sekizi Türk 10 kişiyi öldüren örgütün kurbanlarının anısına 10 fidan dikilmiş, halka açık bir parkta bulunan fidanlardan NSU'nun ilk kurbanı olan Enver Şimşek adına dikilen fidan ekim ayı başında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kesilmişti. 9 Eylül 2009 tarihinde öldürülen çiçekçi Enver Şimşek örgütün ilk kurbanıydı.



Merkel anma yerini ziyaret edecek



NSU kurbanları anısına yapılan mekanı yarın Başbakan Angela Merkel ile Saksonya Başbakanı Michael Kretschmer ziyaret edecek. Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt ve Beate Zschäpe'den oluşan NSU terör örgütünün son olarak kullandığı hücre evi de Zwickau'da bulunuyordu. NSU 10 cinayetin yanı sıra iki bombalı saldırı ve 15 soygundan sorumlu tutuluyor.



1998-2011 tarihleri arasında yeraltına inen üçlüden Mundlos ve Böhnhardt başarısız bir banka soygununun ardından intihar etmişti. Ardından Zschäpe, Zwickau'da birlikte yaşadıkları daireyi ateşe vermiş ve birkaç gün sonra da polise teslim olmuştu.



Münih Eyalet Mahkemesi, 10 kişiyi öldüren aşırı sağcı NSU örgütüne yönelik davada örgütün hayattaki tek sanığı Beate Zschäpe'yi ömür boyu hapis cezasına çarptırırken, terör hücresine destek veren diğer zanlıları, başsavcılığın talep ettiğinden daha az cezalara çarptırmıştı.



dpa,AFP,epd/ HT,ET



(c)