Zurnayı dayadı, para istedi

Adana'da bir zurnacı, trafik ışıklarında zurna çalarak vatandaşlardan para talep etti. Bir motosikletliyse kırmızı ışıkta zurnacıya çiftetelli çaldırıp eğlendi.

Adana'nın kanayan yarası cam silen şahıslardan sonra şimdi de zurnacılar kırmızı ışıkta sürücülerden para talep ediyor. Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı'nda trafik ışıklarında duran araçların arasında dolaşarak zurna çalan ve sürücülerden para talep eden şahıs, kırmızı ışıkta bekleyen bir motosikletlinin yanına yaklaştı.

Motosiklet sürücüsü, zurnacıdan hareketli bir parça çalmasını istedi. Zurnacının 'çiftetelli' çalmaya başlamasıyla birlikte kırmızı ışıkta bekleyen motosikletli müziğin ritmine kapılarak eğlendi.

O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı