ZURNA EŞLİĞİNDE 'SOSYAL MESAFESİZ' GELİN ALMA MERASİMİ
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ZURNA EŞLİĞİNDE 'SOSYAL MESAFESİZ' GELİN ALMA MERASİMİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'da dünyaevine girecek olan bir damat, 'çok yüksek riskli iller' arasında olan kentte, davul-zurna eşliğinde 'gelin alma' merasimi yaptı.

Antalya'da dünyaevine girecek olan bir damat, 'çok yüksek riskli iller' arasında olan kentte, davul-zurna eşliğinde 'gelin alma' merasimi yaptı.

Davetliler gelin alınırken sosyal mesafeyi unuttu ve karşılıklı göbek attı.

O anları çevre sakinleri cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle Sağlık Bakanlığı'nın hergün açıkladığı bulaş oranları ve ölüm sayılarındaki artış, İçişleri Bakanlığı'nın kısıtlamaları düğünleri, geleneksel gelin alma merasimlerini durdurmaya yetmiyor. 'Çok yüksek riskli iller' arasında olan Antalya'da yine bir gelin alma merasimi, kısıtlamalara uyulmadan düzenlendi. Konyaaltı ilçesinin Gürsu mahallesinde dünya evine girecek olan bir çift için 'gelin alma' merasimi davul- zurna eşliğinde yapıldı. Davetlilerin çoğunun maske takmasına rağmen sosyal mesafe kuralı yok sayıldı.

O anları çevre sakinleri cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

ZURNA EŞLİĞİNDE 'SOSYAL MESAFESİZ' GELİN ALMA MERASİMİ
ZURNA EŞLİĞİNDE 'SOSYAL MESAFESİZ' GELİN ALMA MERASİMİ
ZURNA EŞLİĞİNDE 'SOSYAL MESAFESİZ' GELİN ALMA MERASİMİ
ZURNA EŞLİĞİNDE 'SOSYAL MESAFESİZ' GELİN ALMA MERASİMİ
ZURNA EŞLİĞİNDE 'SOSYAL MESAFESİZ' GELİN ALMA MERASİMİ
ZURNA EŞLİĞİNDE 'SOSYAL MESAFESİZ' GELİN ALMA MERASİMİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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