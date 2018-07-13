Zurnacıya Araç Çarptı

Zurnacıya Araç Çarptı

Sivas’ın Suşehri ilçesinde düğün sırasında davetlileri eğlendiren zurnacıya otomobilin çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Zurnacıya Araç Çarptı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde düğün sırasında davetlileri eğlendiren zurnacıya otomobilin çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Suşehri, Yalnızbağlar Mahallesi İbni Sina Caddesi üzerinde bulunan düğün evi önünde zurna çalarak davetlileri eğlendiren zurnacı İsmail Sarıdikmen'e otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Sarıdikmen'e, çevrede bulunan vatandaşlar ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Vatandaşların ilk müdahalesinin ardından yaralı Sarıdikmen, Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye götürülen Sarıdikmen'in sol kolunda çatlak olduğu öğrenildi.

Çarpma anı ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. - SİVAS

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