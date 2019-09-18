Zurna üstatları Manisa'da buluştu

18.09.2019 17:06

Türkiye'nin farklı illerinden gelen yaklaşık 80 zurna sanatçısı, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Zurna Kampı'na katıldı.

Belediye tarafından ilçedeki bir otelde düzenlenen kampta Halil Çokyürekli, Fuat İlbey, Ünal Yürük, Işık Soğukkuyu ve Erman Çalgıcı gibi ünlü zurna sanatçıları, 3 gün boyunca genç sanatçılara ve eğitim almak isteyenlere tecrübelerini aktaracak.

Kampı ziyaret ederek katılımcılarla sohbet eden Belediye Başkanı Çetin Akın, zurna sanatçısı Işık Soğukkuyu'nun girişimleriyle düzenledikleri kampın geleneksel hale getirilmesini arzu ettiklerini söyledi.

Kampın Türkiye için bir ilk olduğunu aktaran Akın, "Bunu geleneksel hale getirerek müzik kültürümüze, zurna kültürüne katkıda bulunmak istiyoruz. En önemlisi de bu alanda çok kaliteli çocuklarımız var, onlara daha iyi bir gelecek hazırlamak istiyoruz." dedi.

Sanatçı Işık Soğukkuyu ise ilçede çok yetenekli çocukların bulunduğunu belirterek, "Onlar mahallede öğreniyor ama bunun bir notası, kültürü var. Biz de elimizden geldiğince usta olduk. Bu ustalığı diğer usta arkadaşlarımızla birlikte çocuklarımıza bilimsel olarak aktaralım istiyoruz." dedi.

Otelde düzenlenen açılış töreninin ardından katılımcılara Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı Murat Memiş tarafından zurna yapımı hakkında bilgi verildi.

Kampa katılan sanatçıların yarın 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda düzenlenecek konserde sahne alacağı belirtildi.

Kaynak: AA