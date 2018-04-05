Zürih'ten Ankara ve Gaziantep'e Uçacak

SUNEXPRESS Almanya Genel Müdür Yardımcısı Alper Özen, bu yeni hatla ilgili olarak şu bilgiyi verdi:

"Zürih bizim Avrupa'da uçtuğumuz ilk ve önemli destinasyonlardan biridir. Zürih ve Basel'e bu süre içerisinden Antalya ve İzmir'den uzun yıllardır uçuyoruz. Şimdi de, Ankara ve Gaziantep'ten 20 Haziran'da başlayacak uçuşlarımızla Zürih operasyonumuzu taçlandırıyoruz. Zürih'ten Ankara ve Gaziantep'e haftada bir uçuş gerçekleştireceğiz."

Alper Özen

HER GÜN YAPILIYOR

"İlk uçuşumuz 20 Haziran'da Ankara'ya olacak, bundan bir gün sonra da Gaziantep'e uçacağız. Mevcut hatlarımız Antalya ve İzmir'e ise Zürih'ten yıl boyunca her gün uçuşlarımız zaten var. Ayrıca Zürih'ten mevcut uçuşlarımız olan Antalya ve İzmir'de de önemli ölçüde uçuşlarımızı artırıyoruz. Bu doğrultuda, Zürih'ten Türkiye'de dört kente uçuş düzenlemiş olacağız ve tabii ileriye dönük planlarımızda Zürih'ten daha fazla Anadolu kentine uçuş düzenlemek var."