Zürih- İstanbul Seferini Yapan Uçağın Kokpit Camı Çatladı

ATLASGLOBAL Havayolları'na ait, Zürih'ten İstanbul Atatürk Havalimanı'na gitmek üzere havalanan uçağın kokpit camı çatladı. Pilotların tekrar Zürih'e indirdiği uçaktaki yolcuların yeni bir uçakta İstanbul Atatürk Havalimanı'na götürüleceği belirtildi.



Zürih'ten yerel saatle 14.45'te İstanbul'a gitmek üzere havalanan KK6112 sefer sayılı Atlasglobal Havayolları'na ait uçağın pilotları, 4 bin metre yüksekliğe ulaştığı sırasında kokpit camındaki çatlağı tespit etti. UR-AJA tescilli Airbus A320 tipi uçağın pilotları, Zürih Havalimanı'na dönüş kararı aldı. Uçak saat 15.04'te tekrar Zürih Havalimanı'na indi.



Airbus A320 tipiyolcu uçağı hangara çekilerek bakıma alındı. Camın Türkiye'den getirileceği, yolcuların yeni bir uçakta İstanbul Atatürk Havalimanı'na götürüleceği belirtildi.