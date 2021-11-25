Zürih Havalimanı'ndaki akustik teknolojisi

Yankılı ya da rahat, sakin ya da tıkırtılı. Bir mekanın ses akustiği nasıl olmalı? Örneğin, Zürih Havalimanı çevresinde yaşayanlar çok fazla gürültüye maruz kalıyor. Diğer yandan terminal binasında hoş bir sessizlik hakim. Zira akustik dikkate alınarak inşa edilmiş.

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