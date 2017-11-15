Zürafa Süt İçerse...

Nilüfer Belediyesi mimarlarından Mustafa Yılmaz, 4. Plastik ve Metal Ambalaj Tasarım Yarışması'nda zürafa şeklindeki oyuncak süt şişesiyle ikincilik ödülüne layık görüldü.



İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (İKMİB), İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçılar Birliği (İDDMİB) iş birliğiyle bu yıl dördüncüsünü düzenlediği "Plastik ve Metal Ambalaj Tasarım Yarışması" bu yıl da yapıldı. Yarışmaya Nilüfer Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü'nde mimar olarak görev yapan Mustafa Yılmaz da bireysel olarak katıldı. Plastik ve metal ambalaj olmak üzere iki ayrı kategoride düzenlenen yarışmada bu yıl, toplam 290 özgün tasarım dereceye girebilmek için yarıştı. 114 tasarımın yer aldığı 'Plastik Ambalaj Profesyonel Kategorisi'ne zürafa şeklindeki oyuncak süt şişesi olan "Sürafa" tasarımıyla katılan Mustafa Yılmaz, ikincilik ödülüne değer görüldü.



Yarışmada dereceye girenlere ödülleri, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen törenle verildi. Nilüfer Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü personeli mimar Mustafa Yılmaz, 8-12 Kasım "Türkiye Tasarım Haftası" ile eş zamanlı olarak 8 Kasım'da gerçekleştirilen ödül töreninde, İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz'den ödülünü aldı.



Mustafa Yılmaz, ayrıca bu derecesiyle T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Türkiye'nin "Tasarım Oscarları" olarak da bilinen 'Design Turkey' yarışmasına da katılma hakkı elde etti. Yılmaz'ın tasarımı 'Design Turkey' yarışmasında da büyük ilgi gördü.



Kişisel başarısından dolayı mimar Mustafa Yılmaz'ı kutlayan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Personelimizin, kurum dışında gerçekleştirdiği başarılar bizleri de gururlandırıyor. Çalışma arkadaşımız Mustafa Yılmaz'ın başarılarının devamını diliyorum" dedi. - BURSA