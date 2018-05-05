Zürafa Ödüllü Yönetmen Carlos Carvalho'yu 5 Metre Havaya Fırlatıp Öldürdü

Ödüllü yönetmen Carlos Carvalho Güney Afrika'da safari parkında çekim yaptığı sırada zürafanın darbesiyle hayatını kaybetti.

5 METRE HAVAYA FIRLATTI

47 yaşındaki yönetmen bir çiftlik kuran bir aileyi anlatan TV programı için oradaydı.

Zürafanın ayaklarına ve vücuduna yakım çekim başlayan Carvalho, zürafanın boynunu sallamasıyla darbe aldı. Darbeyle 5 metre havalanan yönetmen sert bir şekilde yere düştü.

KAFA TRAVMASI SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Parkın sahibi zürafanın yönetmeni takip ettiğini ancak yönetmenin meraklı göründüğünü bu yüzden onun tehdit altında olduğunu fark edemediklerini anlattı.

Carvalho kafa travması sonucunda hayatını kaybetti.