Zümrüt Yenice Kültür ve Sanat Festivali, Kovid-19 nedeniyle 2021'e ertelendi Karabük'ün Yenice ilçesinde, bu yıl 23'üncüsü düzenlenecek Zümrüt Yenice Kültür ve Sanat Festivali, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021 yılına ertelendi.

Karabük'ün Yenice ilçesinde, bu yıl 23'üncüsü düzenlenecek Zümrüt Yenice Kültür ve Sanat Festivali, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021 yılına ertelendi. Yenice Belediyesinden yapılan açıklamada, bu yıl 23'üncüsü 8 Ağustos Cumartesi günü yapılacağı duyurulan Zümrüt Yenice Kültür ve Sanat Festivalinin, Kovid-19 tedbirleri kapsamında gelecek yıla ertelendiği belirtildi. Açıklamada, "Festivalimiz bir yıl sonra halkımıza duyurulacak tarihte, anlaşma yapılan sanatçıların katılımı ile yapılacaktır." ifadesine yer verildi. Kaynak: AA