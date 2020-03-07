Zümrüt Selçuk: "Toplu sözleşme masasında da daha çok kadın görmemiz gerekiyor"
Haberler » Güncel » Zümrüt Selçuk: "Toplu sözleşme masasında da daha çok kadın görmemiz gerekiyor" - Haber

Zümrüt Selçuk: "Toplu sözleşme masasında da daha çok kadın görmemiz gerekiyor"

Katılımcılar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması Hediye takdimi Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,Eğitim-Bir-Sen tarafından Kızılcahamam'da gerçekleştirilen 'Kadın Komisyonu Türkiye Buluşması'nda konuştu.

07.03.2020 14:14 | Son Güncelleme: 07.03.2020 14:16
Zümrüt Selçuk:

Katılımcılar

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması

Hediye takdimi

Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,Eğitim-Bir-Sen tarafından 'da gerçekleştirilen 'Kadın Komisyonu Türkiye Buluşması'nda konuştu. (4)

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Zümrüt Selçuk: "Toplu sözleşme masasında da daha çok kadın görmemiz gerekiyor"
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler