Zümrüt Selçuk: "Sosyal diyaloğun önemli bir parçasıyız"
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Zümrüt Selçuk: "Sosyal diyaloğun önemli bir parçasıyız"

TİSK 27. Olağan Genel Kurulu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un sahneye çıkışı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye İşveren Sendikaları...

28.12.2019 12:22 | Son Güncelleme: 28.12.2019 12:26
Zümrüt Selçuk:

TİSK 27. Olağan Genel Kurulu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı 'un sahneye çıkışı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) 27. Olağan Genel Kuruluna katıldı. (1)

Kaynak: AA

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: Zümrüt Selçuk: "Sosyal diyaloğun önemli bir parçasıyız"
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